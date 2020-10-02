 

Мухи оказались полезными для сельского хозяйства

02.10.2020, 19:01, Новости дня

Все вокруг уверены, что нет на свете насекомого более бесполезного и вредоносного, чем муха. Но российские ученые опровергли это утверждение. В лаборатории МФТИ создан экстракт, который поможет в борьбе против вредителей и сохранит урожаи сельскохозяйственных культур не хуже ядохимикатов.

Основой для получения данного вещества стали личинки черных львинок – достаточно крупных мух, родиной которых считают Южную Америку.

Как сообщают ученые, работавшие над проектом, лучше всего полученный экстракт будет защищать растущий на полях картофель. Вредные бактерии и патогены гибнут, не принося никакого вреда овощам, утверждают специалисты. При этом клубни остаются экологически чистыми.



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