Ученые определили причину однообразия лишайников на Камчатке

02.10.2020, 19:00, Новости дня

Группа исследователей из Санкт-петербургского университета совместно со своими коллегами из Ботанического института им. В. Л. Комарова детально изучила причины видового однообразия лишайников на Камчатке. По их мнению, климат в данном регионе способствует развитию большего количества растений. Однако в дело снова вмешивается субъективный фактор.

На этот раз уничтожению лишайников способствовала не современная промышленность, утверждают ученые. В этом даже человека обвинить трудно.

Лишайники съедают и вытаптывают северные олени. А на прилегающих к Камчатке островах гнездятся огромные колонии плиц, послед от которых содержит чрезмерное количество азотных и фосфорных соединений, также мешающих развитию разнообразной растительности.