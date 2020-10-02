Раскрыта еще одна тайна пения синих китов

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02.10.2020, 19:00, Новости дня

Пение синих китов до сих пор остается загадкой, которую пытаются разгадать многие исследователи животного мира. Ранее ученые установили, что киты издают определенные звуки в период спаривания.

Теперь же группа американских ученых в результате длительного наблюдения установила, что синие киты также «поют песни», когда обираются в дальнюю дорогу.

Это нечто вроде призыва собраться вместе и отправиться в дальние моря. Миграционные пения китов можно слышать только днем, но никогда – ночью, уточняют исследователи. Наблюдения проводились неподалеку от берегов Калифорнии. Всего ученым удалось записать более четырех тысяч «песен», совпадающих с ожидаемыми событиями – началом миграций.



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