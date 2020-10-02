ТОП-5 веских причин как можно скорее посетить уролога

02.10.2020, 18:55, Разное



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Что конкретно лечит уролог?

В урологии есть несколько направлений:

Мужская урология, совмещенная с андрологией. Этот врач специализируется на мужском репродуктивном здоровье и восстановлении функций мочеполовой системы. Чаще всего уролог-андролог диагностирует и лечит простатит, аденому простаты, уретрит и другие заболевания;

Женская, совмещенная с гинекологией. Женский уролог лечит мочеполовые инфекции, в некоторых случаях — при проблемах с зачатием;

Детская. Уролог, который работает с детьми, контролирует развитие репродуктивных органов у детей с момента рождения;

Гериатрическая урология. Специалисты в этой области занимаются диагностикой и лечением мочеполовых заболеваний у пожилых пациентов, как мужчин, так и женщин.

Чаще всего взрослые пациенты обращаются к урологу когда «припрет», но этого врача необходимо посещать в том числе для профилактики. Американская ассоциация урологов (AUA) рекомендует мужчинам ежегодно посещать уролога для профилактики рака простаты после 40 лет. Женщинам следует раз в год проходить осмотр у этого врача после 45 лет, поскольку именно в этом возрасте начинаются гормональные и возрастные изменения, которые повышают риск урологические заболевания и отклонения в функционировании мочеполовой системы. Кроме того, регулярно наблюдаться у этого специалиста необходимо женщинам, которые перенесли тяжелые роды.

Срочно посетить уролога необходимо в следующих случаях:

Нарушения мочеиспускания

Например, частые позывы в туалет, особенно ночью, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, неприятные или болезненные ощущения во время мочеиспускания, а также нехарактерно тонкая или прерывистая струя (в данном случае речь о мужчинах).

И у мужчин, и у женщин эти симптомы могут быть вызваны мочеполовыми инфекциями. Однако к подобным жалобам от пациентов мужского пола урологи относятся особенно пристально, поскольку они могут свидетельствовать о наличии простатита, аденомы простаты и даже раке простаты.

Выделения из уретры и неприятные ощущения в этой области

Если из мочеиспускательного канала выделяются не только моча и сперма, это симптом воспалительного процесса. Зуд, жжение, рези также свидетельствуют о том, что пора показаться урологу, поскольку если это инфекция, то она может распространиться на другие органы тоже (например, на почки). Однако нередко эти симптомы могут появиться из-за некачественных презервативов и лубрикантов.

Боли в промежности, вокруг ануса и в пояснице

Если вы занимаетесь спортом, особенно с тяжелыми весами и все эти симптомы появились после интенсивной тренировки, скорее всего, ваш организм просигналил о том, что вам стоит умерить свой энтузиазм. Скорее всего, болевые ощущения исчезнут довольно быстро после того, как вы дадите себе отдохнуть. Но если боли появились без видимых причин и регулярно вас беспокоят, вам обязательно стоит показаться урологу. Возможно, эти симптомы вызваны нарушениями в работе мочеполовой системы.

Кровь в моче

Это крайне опасный симптом, который в том числе может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Также кровяные выделения в моче могут вызвать инфекции, камень в мочевом пузыре или почке, пиелонефрит и другие патологии. В любом случае, вам необходимо показаться врачу как можно скорее.

Эректильная дисфункция

Это едва ли не единственный симптом, при появлении которого большинство мужчин немедленно отправится к врачу безо всяких напоминаний. Снижение либидо, проблемы с эрекцией, болезненная эякуляция не только снижают качество половой жизни, но также нередко сигналят о серьезных проблемах, таких как простатит, аденома и рак простаты. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов на полное и успешное выздоровление.

Любой из указанных выше симптомов – повод обратиться к специалисту. Раннее изучение проблемы может избавить от неприятностей в будущем. И не забывайте о профилактических визитах к урологу!