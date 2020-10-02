Уровень безработицы в США упал в сентябре до 7,9%

02.10.2020, 18:50, Новости дня

Министерство труда заявило в пятницу, что в сентябре в Соединенных Штатах создано 661 000 новых рабочих мест, что оказалось ниже прогнозов экономистов, однако уровень безработицы снизился до 7,9%, что демонстрирует медленное восстановление экономики после пандемии Covid-19.

Новые рабочие места, появившиеся в прошлом месяце, составили менее половины от почти 1,5 миллиона позиций, добавившихся в августе, что говорит о замедлении темпов восстановления занятости после массовых увольнений, начавшихся в марте из-за закрытия множества предприятий в рамках борьбы с распространением инфекции.

«В сентябре заметный прирост рабочих мест произошел в сфере досуга и гостеприимства, в розничной торговле, в сфере здравоохранения и социальной помощи, а также в сфере профессиональных и деловых услуг», – говорится в сообщении Министерства труда.

«Занятость в правительственном секторе снизилась за месяц, в основном в сфере образования на уровне штатов и органов местного самоуправления», – добавили в министерстве.

Снижение уровня безработицы с 8,4 процента в августе до 7,9% в сентябре оказалось больше, чем ожидалось, однако доля экономически активного населения снизилась на 0,3 процентных пункта до 61,4%, нивелировав достижения августа. Этот показатель в прошлом месяце оказался на 2 пункта ниже, чем в феврале, до начала пандемии.

Департамент труда также признал влияние возможных ошибок классификации. Это означает, что уровень безработицы может быть занижен на 0,4 процентных пункта.

Даниэль Чжао, экономист Интернет-сайта по подбору персонала Glassdoor, считает, что снижения уровня безработицы произошло благодаря возвращению на работу 1,5 миллионов человек, которые были уволены временно.

Тем не менее, он сказал, что увеличение числа потерь постоянных рабочих мест на 345 000, отраженное в отчете, является плохим признаком, и отчет в целом «подтверждает доказательства замедляющегося, но продолжающегося восстановления экономики за последние несколько месяцев».