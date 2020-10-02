 

В СК опровергли слухи о причинах гибели главреда нижегородского издания

02.10.2020, 18:48, Новости дня

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижнему Новгороду опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ, о том, что смерть главреда местного издания Ирины Мурахтаевой якобы могла быть связана с проведением у нее обысков накануне гибели.

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СУ СКР по региону сообщили, что обстоятельства гибели женщины, обгоревшее тело которой было обнаружено в центре Нижнего Новгорода, в настоящее время выясняются.

«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении.

По информации местного издания nn.ru, прохожий пытался оказать женщине помощь, однако она оттолкнула его.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / “Грубо смонтированный фальсификат”. “Европейская солидарность” прокомментировала “беседу” Порошенко с Путиным

27.06 / Британское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ

13.08 / Главное не первенство, а эффективность и безопасность — глава Минздрава США усомнился в российской вакцине от COVID-19

27.06 / В Виннице СБУ задержала псевдосоветника президента Украины. Он вымогал у предпринимателя 1,1 млн грн

07.08 / «Ангару» повышенной грузоподъемности запланировали создать в 2025 году

11.09 / Януш Бугайски: без лидерства США нельзя нормализовать отношения Сербии и Косово

20.08 / Захватившие власть в Мали военные призвали госслужащих вернуться на работу

24.07 / Киев разработал стратегию по «деоккупации» Крыма

08.08 / Суд в США отклонил «претензию Трампа на неприкосновенность»

22.07 / Переговоры Помпео и Рааба: Гонконг, свободная торговля, угроза Ирана и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска