В СК опровергли слухи о причинах гибели главреда нижегородского издания

02.10.2020, 18:48, Новости дня

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижнему Новгороду опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ, о том, что смерть главреда местного издания Ирины Мурахтаевой якобы могла быть связана с проведением у нее обысков накануне гибели.

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СУ СКР по региону сообщили, что обстоятельства гибели женщины, обгоревшее тело которой было обнаружено в центре Нижнего Новгорода, в настоящее время выясняются.

«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении.

По информации местного издания nn.ru, прохожий пытался оказать женщине помощь, однако она оттолкнула его.