Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V»
02.10.2020, 18:48, Новости дня
Российское Министерство здравоохранения предлагало коллегам из Великобритании сотрудничать по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», однако британская сторона отказалась, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Должен сказать, что мы полностью открыты к этому взаимодействию [по российской вакцине «Спутник V»], поскольку это все-таки первая вакцина [против коронавируса]», – сказал Келин в ходе российско-британского инвестиционного форума «RussiaTALK Online 2020: Кризис – время новых возможностей».
Он уточнил, что российский препарат проходит испытания и в Латинской Америке, и в Индии, и в других регионах – чтобы установить, что она имеет только позитивные стороны и не влияет негативно на организм, передает РИА «Новости».
Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота.
Кроме того, 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.
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