Гангстерские войны и новый Крис Рок: 5 причин посмотреть четвертый сезон сериала “Фарго”

02.10.2020, 18:45, Разное

Над проектом вновь работал один из самых выдающихся современных шоураннеров Ноа Хоули. Рассказываем, почему после трехлетнего перерыва (производство сезона затянулось из-за пандемии и других проектов Хоули) нужно обязательно вернуться к продолжению “Фарго”.

Выход за пределы Миннесоты

Действие первых трех сезонов “Фарго”, как и одноименного фильма Итана и Джоэла Коэнов, происходило в заснеженной Миннесоте, причем, только один из сезонов был сделан в ретро-стилистике и рассказывал о событиях, происходивших в конце 1970-х. В четвертом “Фарго” Хоули выходит за рамки географии и хронологии, продиктованной оригинальным фильмом. На этот раз события происходят в далеком 1950 году, да еще и в Канзас-Сити (штат Миссури), известном своими мафиозными группировками. Преступный синдикат из Канзас-Сити уже действовал как раз во втором сезоне “Фарго”, сосредоточенном на событиях 1979. Вдохновившись мафией и ретро, Хоули решил полностью посвятить себя этим темам. В четвертом “Фарго” речь идет о двух преступных кланах иммигрантов – итальянцев и афроамериканцев, сбежавших от южных законов Джима Кроу, а теперь пытающихся заполучить и, главное, сохранить своей влияние на Среднем Западе.

“Крестный отец”, будто снятый братьями Коэн

Когда речь заходит о мафиозных разборках, первым на ум приходят, конечно, не фильмы братьев Коэн, когда-то и вдохновивших Хоули на целый сериал, а классический “Крестный отец” Фрэнсиса Форда Копполы. В четвертом “Фарго” к знаменитой гангстерской саге есть огромное количество отсылок – начиная от конкретных сцен (убийство главаря мафии детьми) до всего сюжета с противостоянием преступных кланов и отношениями отцов и детей синдикатов. В “Фарго” обмен детьми из вражеских групп – важная часть десятилетнего разделения зон влияния между разными группировками. Эту “традицию” Хоули, сам поставивший первый эпизод четвертого сезона, тщательно показывает в самом начале сериала. Показывает, впрочем, как и все, с изрядной долей сатиры, так не хватающей серьезному взгляду Копполы, но являющейся фирменным знаком братьев Коэн.

Своя медсестра Рэтчед

В четвертом “Фарго” Хоули, впрочем, продолжает озорничать с классикой не только на примере “Крестного отца”, но и на культовом романе Кена Кизи и фильме Милоша Формана “Пролетая над гнездом кукушки”, заодно и парируя Netflix с его недавней “Сестрой Рэтчед”. В сериале Хоули свой “ангел смерти” – единственная белая, “настоящая американка” из той самой “милой Миннесоты” Оретта Мэйфлауэр, отправляющая своих пациентов на тот свет. Из желания помочь им или самой себе – это большой вопрос. Роль коварной медсестры исполнила ирландская актриса и певица Джесси Бакли, которая играла жену пожарного Игнатенко в “Чернобыле” от HBO и Мари Болконскую в “Войне и мире” BBC.

Возмужавший Крис Рок и слишком серьезный Бен Уишоу

Актерский состав, как это и всегда бывает в “Фарго”, вновь собрался довольно сильный. Так, главу афроамериканской мафии – Лоя Кэннона – играет возмужавший Крис Рок, здесь так далекий от своей привычного комедийного амплуа. “Слишком серьезным человеком” оказывается здесь и английский актер Бен Уишоу, начавший свой путь в кино с “Парфюмера”, прошедший через “Чрезвычайно английский скандал” и помощь Джеймсу Бонду, но оставшихся в сердцах миллионов зрителей искренним голосом медвежонка Паддингтона. Герой Уишоу в четвертом “Фарго” от мягкости и мягкотелости главного британского медвежонка далек – здесь он играет жесткого ирландца, когда-то в результате того самого традиционного обмена детьми между синдикатами, оказавшегося в семье итальянского преступного клана. И теперь вынужденного наставлять на путь истинный такого же “подброса” из афроамериканской мафии.

Актуальный вопрос расы и гендера

Если бы новые правила “Оскара” уже вступили в силу, а заодно разрешили бы номинировать на премию сериалы, четвертый “Фарго” стал бы главным кандидатом на победу. В нынешнем сезоне представлено все разнообразие американского населения – от сменяющих преступные группировки евреев и ирландцев до собственно итальянцев и афроамериканцев. Более того, часть повествования и вовсе ведется от лица темнокожей девочки-подростка, которую белые учителя наказывают “за все хорошее”. Эта девочка, пожалуй, единственная истинно положительная героиня четвертого сезона “Фарго”, который, вопреки традиции этого сериала показывать ироничную борьбу добра со злом, задает, наконец, объем – эмоций, характеров, героев. Мир здесь уже не делится на черное и белое, как в заснеженной Миннесоте “девяностых” и даже “десятых” – в полном соответствии новой этике “двадцатых”.