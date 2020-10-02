 

Ирина Шейк, Белла Хадид, Деми Мур и другие участницы шоу бельевого бренда Рианны

02.10.2020, 18:45, Разное

Сегодня все зарубежные издания только и говорят о прошедшем показе бельевого бренда Рианны Savage X Fenty Vol. 2, который получился не только откровенным и сексуальным, но и очень звездным. На подиум центра Los Angeles Convention Center в бикини, кружевных бра, чулках, колготках, шелковых халатах, полупрозрачных мини и коротких шортах вышли Ирина Шейк, Белла Хадид, Кара Делевинь, Пэрис Хилтон, Уиллоу Смит, Деми Мур и другие. Полная версия этого шоу выйдет сегодня на платформе Amazon Prime.

Белла Хадид и Деми МурКара ДелевиньПэрис Хилтон и Уиллоу СмитИрина ШейкБелла Хадид

Напомним, о запуске линии белья Рианны стало известно весной 2018 года – тогда в рекламе певица продемонстрировала кружевное боди с разрезами, созданное в сотрудничестве с компанией TechStyle. Помимо привычных размеров белья – как, например, у той же Рианны – в линейку Savage x Fenty входят как очень маленькие размеры, так и размеры XXXL.

Ирина ШейкИрина ШейкПэрис ХилтонКара ДелевиньБелла ХадидУиллоу Смит

Помимого бельевого бренда, Рианна также владеет маркой косметики – Fenty Beauty. Еще в марте 32-летняя барбадосская певица дала интервью британскому Vogue. Там она рассказала о своих планах на ближайшие несколько лет, а также поделилась впечатлениями от того, насколько успешными оказываются все ее проекты. В частности речь шла об именной линии косметики.

Я была в шоке, когда люди сказали: “О Боже, что заставило тебя сделать косметику для темнокожих девушек?” И я такая: “Что? Вы думаете, это было похоже на маркетинговую стратегию? Что я какой-то гений? Я все время удивляюсь, что это многих разочаровало, а сейчас эта стало типа “новаторством”. На мой взгляд, это нормально… И тем более для меня было приятно стать частью LVMH, стать первой темнокожей женщиной-владелицей бренда в рамках концерна, – рассказывала Рианна. 

Рианна



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