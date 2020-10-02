«Однажды они разрешили нам вырубить целый заповедник»: китайский чиновник похвалил россиян за щедрость

02.10.2020, 18:37, Разное

Вышедший на пенсию китайский чиновник Хи Ксиан, возглавлявший в прошлом государственное агентство по закупке ценных ресурсов и материалов, в интервью «Синьхуа» заявил, что считает россиян – самым щедрым народом. Он отметил, что убедился в этом, когда вёл закупки леса в РФ.

Отвечая на вопрос о том, сотрудничество с кем ему больше всего запомнилось, он ответил, что это россияне.

«Безусловно, россияне. Они – самый щедрый народ, какой только можно представить на этой планете, нам очень повезло с соседями. Однажды, когда я ещё был председателем закупочной комиссии, они предложили нам вырубить целый заповедник, при том за очень небольшие деньги. […] Стоимость контракта была ниже, чем по рынку, в несколько раз. Мы несколько раз проверяли предоставленную ими карту и проект контракта, спрашивали у них, не ошибка ли. Но это была не ошибка», – вспомнил он.

По словам Хи Ксиана, в Пекине долго не верили, что здесь нет никакого подвоха. Китайские спецслужбы предположили, что российские власти не давали частной компании права распоряжаться этим лесом, поэтому агентство даже послало запрос в Москву.

«Мы всё ещё не могли поверить, что они готовы дать нам право заготавливать древесину на этой территории, потому что если бы у нас какой-нибудь чиновник такое разрешил, его бы тут же арестовали и через неделю расстреляли, и ни один адвокат не взялся бы его защищать, чтобы не покрыть позором своё имя. Поэтому мы направили представителя в Москву и ему на самом высоком уровне подтвердили, что разрешают вырубку. Они сказали, что российский народ больше не считают это место заповедником», – добавил экс-чиновник.

Хи Ксиан отметил, что россияне – чрезвычайно щедры, раз готовы бескорыстно, «практически даром» делиться ценнейшими природными ресурсами с соседями. Он признал, что никакой другой народ, даже китайский, «был бы не таким щедрым и не позволил бы себе такого».