Эрдоган обвинил армян во всемирном потопе

02.10.2020, 18:37, Разное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с лекцией по всемирной истории перед слушателями Университета Анадолу в Стамбуле. В ходе выступления он провёл параллели между событиями минувших дней и актуальной геополитической обстановкой. Эрдоган напомнил присутствующим об ответственности Армении за большинство войн и техногенных катастроф в мире. В качестве одной их них турецкий лидер назвал всемирный потоп.

«Всем известно, что Ной был армянином. Когда я был с визитом в Ереване, то запомнил, что большинство ресторанов там названы его именем. Совпадение? Не думаю. Он национальный герой Армении. Дело в том, что армяне ему заплатили, чтобы он устроил потоп и привёз всех к горе Арарат, которую, к счастью, мы вернули в Турцию. А в то время на Арарате находились армянские курорты, гостиницы, гостевые дома, но никто не хотел туда ехать. И вот такой махинатор как Ной затопил всё на земле, чтобы армяне смогли продать свои абрикосы», — заявил Эрдоган.

В завершении своей речи президент Турции сообщил, что готов принять в ряды империи не только Карабах и временно оккупированные Арменией районы Азербайджана, но и всё Закавказье.

«Пашинян он как Гитлер, его бы выбить из Еревана, иначе провокации не прекратятся. Возьмём Армению, потом пойдём на Батуми, Крым возьмём, но сделаем это потом. Пока нам нужно продать Путину помидоры, абрикосы и туры в Турцию, а когда всё продадим, расширим свою империю», — заключил турецкий лидер.