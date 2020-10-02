Медики определили ранний симптом скорого инфаркта

02.10.2020, 18:17, Разное

Острый коронарный синдром часто появляется внезапно после эмоционального напряжения или физической нагрузки. Врачи рассказали, какие именно проявления могут предшествовать приступу.

Симптомы, которые предвещают беду, могут появиться за несколько часов, дней и недель до приступа. Самым ранним проявлением является дискомфорт и боль за грудиной при физической активности – стенокардия. Механизм появления болевых ощущений состоит в том, что нарушен приток крови к миокарду из-за спазма сосуда или перекрытия его просвета атеросклеротической бляшкой. Симптомы стенокардии появляются во время выполнения различных действий и исчезают в состоянии покоя или при использовании нитроглицерина. Если же боль не проходит, появляется и в левой руке, челюсти или лопатке, можно думать об инфаркте миокарда.

При остром коронарном синдроме пациенты также жалуются на общую слабость, тревогу, страх смерти, повышенное потоотделение и тошноту. Редко критическое состояние может проявляться кашлем и сильной болью в животе.

Это основные и известные многим симптомы сердечного приступа. Не все знают о других тревожных знаках этого грозного заболевания, которые встречаются у пациентов с кардиомиопатией.

Кардиомиопатия – патология сердечной мышцы, при которой появляются нарушения ее структуры и деятельности. Эти изменения не обусловлены ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и пороками сердца. Последнее при этом недуге работает недостаточно эффективно, чтобы обеспечить все ткани и органы тела человека необходимым кислородом. Самыми распространенными вариантами кардиомиопатии являются гипертрофическая, дилятационная и аритмогенная. Обычно заболевание проявляется отеками на ногах и изменением цвета пальцев нижних конечностей на синюшный. Также оно может сопровождаться одышкой и болями в грудной клетке.

Кардиомиопатия часто осложняется инфарктом миокарда, поэтому при появлении вышеуказанных симптомов следует обратиться к врачу.

Для того чтобы избежать сердечного приступа, нужно соблюдать диету, ограничить количество используемой поваренной соли и отказаться от вредных привычек.