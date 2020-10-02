Ученые объяснили причины бессимптомного протекания ряда случаев COVID-19

02.10.2020, 18:17, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили причину, по которой многие случаи COVID-19 могут протекать бессимптомно. Выяснилось, что один из компонентов коронавируса нового типа в процессе воздействия на организм способен нейтрализовать у человека болевые ощущения.

Комментируя результаты открытия, ученые, представляющие Университет здравоохранения Аризоны (США), отметили, что для проникновения в организм спайковый белок коронавируса использует рецептор АСЕ2, и этот факт был известен еще в начале пандемии. Однако в начале лета исследователями было обнаружено, что при инфицировании вирусом задействуются и другой рецептор, имеющий название neuropilin-1. Человеческий мозг получает сигналы о болевых ощущениях в процессе ряда биологических функций, и одна из них управляется белком VEGF-A, играющим ключевую роль на этапе роста кровеносных сосудов. Он, в частности, фигурирует в случаях протекания рака, ревматоидного артрита и коронавируса. В момент взаимного связывания VEGF-A и рецептора нейропилина происходят события, приводящие к гипервозбудимости нейронов, а в дальнейшем – к проявлению болей. Как информировали специалисты, связывание спайкового белка SARS-CoV-2 с нейропилином происходит в том же месте, что и с VEGF-A.

Свою гипотезу исследователи проверили в ходе ряда лабораторных экспериментов на грызунах, и в итоге она была подтверждена. “Спайковый белок полностью изменил вызванную VEGF сигнализацию боли. Не имело значения, использовали ли мы очень высокие дозы белка или очень низкие – это полностью обратило боль”, – отметил один из авторов исследования, профессор Раджеш Хана. Об этом пишет MedicalXpress.