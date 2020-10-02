Ефремов подал новую жалобу на приговор суда

02.10.2020, 18:08, Новости дня

Михаил Ефремов подал очередную жалобу на приговор. В ней актер сообщил, что на него оказывал давление адвокат Эльман Пашаев, сообщили в Пресненском суде Москвы.

«Ефремов подал новую жалобу, в которой признает вину, раскаивается и говорит о давлении со стороны Пашаева, который якобы отговорил осужденного от признания вины», – цитирует сообщение суда ТАСС.

«Я записал обращение к потерпевшим, которое было показано по телевидению. Моей позицией в этот момент было покаяние и раскаяние. А потом появился Пашаев, он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача – во всем с ним соглашаться», – цитирует жалобу Ефремова РЕН-ТВ.

Он добавил, что продолжал соглашаться с Пашаевым, но во второй половине процесса «понял, что путь, избранный Пашаевым, ведет в тупик».

После первого отказа от услуг адвоката Пашаев продолжил уговаривать работать над делом, заявляя, что кроме него никто актеру не поможет.

«На сегодняшний день моя позиция – это покаяние глубокое и искреннее раскаяние в содеянном, желание помочь потерпевшим как материально так и морально», – заключил Ефремов.

Ранее Ефремов написал письмо, в котором «искренне раскаялся», и попросил суд не рассматривать жалобы на приговор, поданные его бывшими защитниками Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

Напомним, Пресненский суд Москвы получил официальный документ от Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева и Шаргородской.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.