 

Мишустин назвал самую главную на Земле профессию

02.10.2020, 18:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником и назвал их работу «самой главной на Земле».

«Мне кажется, учителей можно бесконечно поздравлять, каждый день можно это делать, несмотря на отсутствие праздника, но сейчас особенный день», – сказал Мишустин в беседе с директорами, преподавателями, студентами и экспертами в колледже связи и информатики в Ростове-на-Дону. По его мнению, «людей, которые дарят знания, делятся опытом, являются наставниками, можно и нужно благодарить бесконечно». «Профессия учителя останется, наверное, самой главной на земле», – передает слова премьера ТАСС.

«Учитель – первый профессиональный наставник после родителей, кому начинаешь доверять, человек, который формирует мировоззрение ребенка, учитель учит думать, развиваться», – отметил премьер-министр. «До сих пор считаю своими первыми наставниками любимых учителей математики и литературы», – признался Мишустин.

Глава правительства поздравил педагогов с 80-летием системы среднего профессионального образования. Он напомнил, что в 1940 году появились учебные заведения нового типа, где начали обучать рабочим специальностям. «Именно с техникума начал свой путь Юрий Гагарин, да и Сергей Королев закончил вначале техникум», – сказал Мишустин.

«В современной РФ среднее профессиональное образование долгие годы уходило на второй план», – признал Мишустин.

Он отметил, что «сейчас ситуация изменилась», так как стране «крайне необходимы современные рабочие кадры, грамотные рабочие кадры». «Очень неправильно сравнивать среднее и высшее образование, главное, чтобы это было образование и профессия», – сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что «образование в первую очередь определяет производительность труда в экономике, это и есть главный критерий, как люди работают».

«Там, где есть те, кто придумывает будущее, обязательно должны быть те, кто это будущее реализует. Экономика без таких рабочих рук – просто цифры на бумаге, невозможно обойтись без грамотных токарей, слесарей, электриков, строителей, медсестер – всех, кто делает жизнь комфортной, удобной и помогает в трудных ситуациях», – заключил Мишустин.



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