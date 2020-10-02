 

Санкции Белоруссии против ЕС будут действовать и в России

02.10.2020, 18:08, Новости дня

Ответные белорусские санкции против Евросоюза автоматически применяются и в России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа (2 октября – прим. ВЗГЛЯД), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она напомнила, что в пятницу ЕС объявил о новых санкциях против Белоруссии, а Минск сообщил лишь об ответных мерах.

«Вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент. Который, напомним, является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и ведет к дальнейшей эрозии международного права», – подчеркнула дипломат.

Санкции ЕС Москва воспринимает как открытое и «неприемлемое» давление на руководство Белоруссии, предпринимающее усилия по нормализации обстановки в стране.

«Со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии путем общенационального диалога», – указала Захарова.

Также ЕС нарушает ключевой принцип Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела, отметила Захарова.

Ранее ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

После этого Минск ввел санкции против ряда должностных лиц Великобритании и Канады в ответ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.



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