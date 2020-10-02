Мнение: Нубийский вопрос АРЕ

02.10.2020, 18:05, Разное

Государство, и президент Сиси, уделяет приоритетное внимание развитию нубийской общины путем создания проектов, направленных на создание рабочих мест и повышение уровня жизни нубийцев.

Нубия, что в переводе означает “земля золота”, расположена на крайнем юге мухафазы Асуан, на берегу реки Нил. Согласно переписи населения, проведенной правительством в начале 1960-х гг, число нубийцев, имеющих египетское гражданство, достигло около 99 000 человек. Они потеряли свои земли и дома из-за строительства плотин в Асуане, но община стремится сохранить свой язык и традиции. Между тем, нубийцы продолжают призывать государство выполнить давние обещания по развитию и обеспечить их возвращение на свои земли вокруг плотины.

Авад Абдель-Захир, нубийский основатель Движения за воссоединение Нубии, считает, что нубийцы по-прежнему подвергаются маргинализации, а их права ущемляются, несмотря на неоднократные обещания государства о развитии и заботе о нубийской общине. “Наша реальность остается прежней. Эти обещания – всего лишь лозунги для красоты, но со времен Гамаля Абдель Насера ​​ничего не изменилось”, сказал Захир. Многие права нубийцев были проигнорированы с полным пренебрежением к жертвам, которые они принесли своей родине, будь то во время царства Египта или даже после создания республики. Многие нубийцы были изгнаны со своих земель на берегу Нила из-за создания Асуанской низкой плотины и Асуанской высокой плотины более 100 лет назад. Им обещали, что они смогут вернуться в свои дома в р-не плотины, но этот план не был реализован. На протяжении многих лет нубийцы неоднократно подвергались переселению со своих земель в Асуане, начиная с 1902 г, когда была построена Асуанская плотина для регулирования ежегодного разлива реки Нил, после чего в 1912 г, последовала еще одна волна переселения. Когда была возведена эта плотина, и затем снова, в 1933 г, когда плотина была поднята еще раз. Эти строительные работы привели к затоплению ряда нубийских деревень. В 1963-64 гг, когда при правлении Абдель Насера ​​было завершено строительство Высокой плотины, правительство выселило 135 000 нубийцев в 44 деревнях, выходящих на озеро Насер. Их переселили на бесплодные земли, непригодные для сельского хозяйства.

Статья 236 Конституции Египта 2014 г, предусматривает развитие нубийской общины и реализацию проектов по возвращению общин на родину в течение 10 лет. В статье 236 Конституции АРЕ 2014 г, говорится, что государство должно развивать приграничные и неблагополучные р-ны, включая Верхний Египет, Синай, Матрух и Нубию. Во втором абзаце статьи говорится, что государство работает над разработкой и реализацией проектов по возвращению жителей Нубии в их первоначальные р-ны и развитию их в течение 10 лет в порядке, Установленным законом в октябре 2014 г, в соответствии с новой Конституцией, министр переходного правосудия и парламентских дел Ибрагим Эль-Хунаиди сформировал Комитет по развитию Нубии и Асуана, которому была поручена реализация статьи 236. Комитет определил жителей Нубии как людей, перемещенных в результате расширения Асуанского водохранилища в 1902, 1912 и 1933 гг, строительства Высокой плотины в 1960-64 гг. Комитет встретился с нубийскими гражданами и представителями НПО в Асуане, Каире и других мухафазах, а также с представителями нубийской общины за рубежом и выслушал их требования о возвращении и их предложения по комплексному развитию на берегах озера Насер. Впоследствии подкомитет из 18 членов разработал законопроект, в котором излагаются создание, юрисдикция и обязанности органа по надзору за возвращением нубийского народа в свои деревни, включая правила использования земли. Девять членов подкомитета были нубийцами, а большинство остальных девяти были привлечены из ВС, Министерства ирригации и электричества и Агентства развития озера Насер. Этот комитет объявил 11 ноября 2014 г, что законопроект о создании агентства по развитию Нубии готов представить в парламент на утверждение. Но комитет так и не направил его в парламент, хотя официальной причины не было. Местное новостное агентство Mada Masr сообщило, что государственные деятели отклонили законопроект из соображений национальной безопасности. Подтверждая это, Сиси 29 ноября 2014 г, издал указ № 444/2014 , определяющий границы АРЕ. В соответствии с этим распоряжением прибрежные города Рас-Хадраба и Арфин, а также 35-километровая асфальтированная дорога от Хагр-эль-Шамса до порта Кастал – региона, который включает территории шестнадцати бывших нубийских деревень – были объявлены военной зоной запрещенных для гражданских поселений.

Президент поручил правительству выплатить компенсацию пострадавшим. Однако компенсация была выплачена только тем, кто предоставил документы, подтверждающие уничтожение их собственности. Между тем, подавляющее большинство – остались ни с чем после перемещения, поскольку не смогли предоставить никаких документов и доказательств своего проживания на прошлом месте. В январе 2017 г, Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству выделить компенсации нубийскому сообществу, пострадавшему от строительства плотин, проекта. В июне 2019 г, компенсацию получили около 11700 нубийцев. Громкая церемония прошла 20 января 2020 г. Тем не менее, некоторые все еще цепляются за возможность вернуться на землю своих предков на границе АРЕ с Суданом, какой бы незначительной ни была эта возможность. Тем не менее, новый закон о развитии Верхнего Египта указывает на то, что правительство отказывается от своих конституционных обязательств по возвращению нубийцев на их бывшие земли вокруг Асуанской плотины. Но, между тем, 20 января в городе Асуан в Верхнем Египте была организована церемония, чтобы показать, что АРЕ предоставляет компенсацию нубийцам, перемещенным за последнее столетие. Присутствовали несколько министров, советники президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и высокопоставленные государственные чиновники. Тогда Премьер-министр Мустафа Мадбули назвал нубийцев “неотъемлемой частью общества” и выразил решимость правительства “решить свои проблемы”, сославшись на директивы Сиси по решению проблем пострадавших нубийцев на Национальном молодежном форуме в 2017 г.

Мохамед Салех Адлан, глава Nubian General Club в Каире, сказал, что недавняя волна компенсаций распространяется на две группы: тех, кто не получал компенсации за последние 50 лет, и тех, кто получил некоторую, но не полную компенсацию за свои потери в 1960-е гг. Он отметил, что компенсация пойдет правнукам, у которых есть документы о праве собственности на унаследованное имущество своих умерших родителей или бабушек и дедушек от земли, домов или и того, и другого. Аадлан сказал, что он не имеет права на компенсацию, потому что в список текущего цикла компенсации входят те, кто был перемещен в 1964 году, а не в 1933 году, как его родители.

По заявлению правительства, все пострадавшие от строительства водохранилища и от Высокой плотины будут постепенно компенсированы.

Между тем, пресс-секретарь кабинета министров Надер Саад заявил 20 января, что к концу второй фазы компенсаций, правительство навсегда закроет дело и найдет фундаментальное решение проблемы компенсации для народа Нубии.

В соответствии с инфографикой, опубликованной Кабинетом министров 25 января, комитет, который Сиси приказал создать в 2017 г, по вопросам компенсации нубийцев, заявил, что 11500 нубийцев имеют право на получение компенсации либо деньгами, либо выделением сопоставимых земель и жилых домов. Инфографика показывает, что в 2019 г, 6171 нубиец подал прошение о компенсации, 1680 бенефициаров запросили денежную компенсацию. На компенсацию выделяется 19 млн$. Правительство заплатит 14 275$ за каждый потерянный или конфискованный дом и 1586$ за каждый акр. Меньшему числу нубийцев требуются земля, дома или документы на землю для тех территорий, в которых они поселились. Около 77 человек заявили, что предпочли бы дождаться ссуды или финансовой помощи в рамках плана Сиси, чтобы обеспечить инвестиции в размере 316,455 млн$ в течение следующих пяти лет на развитие южного Египта. Предварительные попытки были предприняты от имени нубийцев в 2010 г, президентом Хосни Мубараком, такие как строительство 200 единиц жилья в качестве первого этапа в деревне Вади Каркар в 9 километрах к югу от Высокой плотины. Текущая компенсация является удовлетворительной, но у нубийцев есть другие требования, такие как возвращение в древнюю землю Нубию, которая расположена от Высокой плотины до границ Судана на площади 370 км. Вся земля, расположенная к югу от Высокой плотины, представляет собой остатки древней Нубии, хотя там еще нет инфраструктуры для проживания, поэтому нубийцы хотят, чтобы там были созданы сельские советы, чтобы облегчить их переезд.

Мохаммед Салех Адлан, глава нубийского клуба в Асуане, который связан с Министерством молодежи и спорта, а также преподаватель нубийского языка в Египетской ВА, что отражает интерес государства к нубийскому наследию, – является сторонником правительства АРЕ в установлении доброжелательных контактов с нубийской общиной и ее развитие. Многие промышленные комплексы также строятся в Нубии.

Яхья аль-Кадвани, заместитель министра обороны и национальной безопасности парламента, сказал, что нубийская община является неотъемлемой частью египетского общества и государства. Поэтому государство стремится предоставить им их права. Им нужно только проявить терпение и не поддаваться влиянию тех, кто придерживается анархистских идей, – сказал Кадвани, имея в виду некоторых, кто подстрекает нубийцев призывать к отделению от АРЕ.

26 октября 2016 г, надеясь привлечь инвестиции в недвижимость, государство выставило на продажу 6300 квадратных км земель в Эль-Магара, Эль-Фарафара, Западная Минья и Тошка. Что является частью нубийских территорий. В ответ протестующие организовали беспрецедентные демонстрации в этих р-х, заблокировав шоссе, ведущее из Асуана к туристическому объекту Абу-Симбел, и устроив сидячую забастовку в рамках проекта рекультивации земель Тошка.

Кроме того, новое Агентство развития Верхнего Египта, предложило законопроект, принятый в июне 2018 г, который предусматривает создание государственного агентства для разработки плана по ускорению всестороннего экономического развития самых южных частей Верхнего Египта, включая большую часть территории нубийцев, которая еще не была затоплена, распродана или объявлена ​​военной зоной. Это часть общего плана правительства по экономическому развитию по реализации высокодоходных национальных проектов по созданию рабочих мест, включая продажу земли для сельского хозяйства и рыболовства, расширение местных услуг и строительство дорог с целью повышения качества жизни в тех мухафазах. Хотя эти проекты развития принесут пользу всем жителям этих регионов, в первую очередь за счет создания возможностей трудоустройства в сельском хозяйстве и строительстве, многие перемещенные нубийцы больше не проживают в этих р-х. Кроме того, правительство также отказалось предоставить нубийцам право первого предложения на покупку этих участков или включить их в управление проектами развития, которые будут расположены на их бывшей земле. Что же до реакции нубийцев, то Ясин Абдул Сабур, депутат парламента от Нубии, резко раскритиковал новый закон за нарушение Конституции. Министр по правовым и парламентским вопросам Омар Марван настаивал на том, что закон на самом деле является реализацией статьи 236, утверждая, что Нубия является первоначальной частью южной части Верхнего Египта, и, несомненно, получает свою выгоду от этого закона и будет включена в развитие в р-х южного Верхнего Египта. Тем не менее, поскольку ни он, ни новый законопроект никогда не упоминали о праве на возвращение, нубийцы рассматривают это как еще одно пустое обещание правительства.

Основная причина опасения правительства АРЕ, и вызванные им оттягивание нубийского вопроса, состоит в том, что выполнив просьбу нубийцев, можно столкнуться с тем, что малые этно-религиозные общины АРЕ, смогут потребовать на таком же основании признать и их официальными в стране. Например копты, шииты и того хуже какие-нибудь не люди не традиционной ориентации.

Организация – Нубийская инициатива (TNI), сотрудничает с художественными и академическими кругами по всему миру, чтобы документировать факты для защиты, сохранения и популяризации нубийского наследия. Инициатива работает по нескольким направлениям. В настоящее время в разработке стратегический семинар в партнерстве с FUTOUR, – инновационный центр решения проблем, расположенный в Италии, чтобы рассмотреть возможности и проблемы использования технологий для возрождения исчезающих языков. Все участники – международные ученые, занимающиеся возрождением нубийского и / или исчезающих языков. TNI также организует и представляет на конференциях и художественных выставках, самая последняя из которых представляет собой серию о нубийском искусстве, выставленную в Венеции, которая сейчас направляется в Великобританию для выставки, организованной совместно Проектом культуры нубийских языков и Обществом Уай-Вэлли. В эпоху цифровых технологий, предоставляющую инструменты для инновационного представления и более широкого охвата, сила социальных сетей в значительной степени способствовала развитию Нубии. Одна страница в Facebook под названием Humans of Nubia была создана, чтобы задокументировать сегодняшнюю повседневную жизнь вневременных жителей Асуана.

“Наша история систематически стирается”, – сказал Мохамед Мостафа, основатель страницы Nubian Geographic в Facebook, который подверг критике постоянное традиционное изображение нубийца как бедного дворецкого с обычными именем Ам Осман.

Короли Нубии правили Египтом около столетия во время царства Куш, которое господствовало с 1070 г. до н.э. до примерно 320 г. н.э. Меройский период оставил после себя 250 пирамид, и храмы все еще стоят в АРЕ и Судане – когда-то объединенной стране. Это место было пересечением различных культур, соединяющим Средиземноморский мир с Африкой, и было важным торговым путем между Африкой к югу от Сахары и остальным миром.

С целью изменить неправильное восприятие нубийцев и раскопать забытую историю, Мостафа создал страницу в 2015 г. Фотографии старых общин, картины и статуи, карты, исторические места и памятники наряду с традиционными высказываниями и отрывками из книг о Нубии заполняют страница.

Четырехлетний проект запущен Konouz Nubia, фондом, работающим над расширением экономических возможностей через наследие. Компания Konouz, основанная в 2012 г, поддерживает местные предприятия, которые опираются на нубийское наследие, что, в свою очередь, способствует нубийцам сохранять и узнавать больше о своем прошлом. Фонд помогает укрепить их связь между собой и навести мосты между Нубией и остальными мухафазами.

Перечисленные выше организации, являются хорошо закосперированными и не до конца использованными в агентурно-оперативной работе Западных служб ГБ. Также нубийский вопрос могут поднять абсолютно любой соперник АРЕ сегодня, в том числе и Турция.