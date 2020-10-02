В Москве проверили работу первого таксофона с системой экстренного оповещения

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02.10.2020, 18:05, Разное

На территории Москвы состоялась проверка работы первого таксофона, который оборудован системой экстренного оповещения (СЭО). Организована реализация проекта Россвязью, разработкой оборудования занимались в подведомственном ФГУП РСВО.
Проводилось соответствующее мероприятие 29 сентября. Разработчики продемонстрировали, каким образом через подключенные к блоку звукоусиления громкоговорители транслируется речевой файл, подготовленный предварительно. Помимо этого, в ФГУП РСВО показали, как функционирует устройство по трансляции сигналов оповещения с комплекта оборудования П166Ц. Последнее включено в состав действующей на национальном уровне СЭО верхнего звена.

Путем проверки было подтверждено сохранение высокого качества в процессе трансляции сигналов и требуемой для оповещения информации. Кроме того, сохранили эксперты и все ключевые функции, которые имеет традиционный таксофон.

Олег Духовницкий, стоящий во главе Россвязи, отметил, что работы, связанные с расширением функционала телефонов-автоматов общего пользования, велись давно. В итоге удалось пополнить их важной возможностью, которая позволит оповещать граждан о ЧС. Это серьезный шаг, особенно учитывая, что таксофоны до сих пор остаются главным средством связи в отдаленных и труднодоступных местах. У ФГУП РСВО достаточно компетенций и ресурсов, чтобы наладить производство упомянутых систем оповещения, использующих инфраструктуру таксофонов.



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