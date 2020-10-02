Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных женщин и их детей

02.10.2020, 18:05, Разное

Зарубежные исследователи провели научную работу, в ходе которой исследовали особенности протекания COVID-19 у беременных женщин и их детей. На основании результатов исследования специалисты выделили основные риски, характерные для данной группы заболевших.

В процессе исследования исследователи подвергли изучению состояние здоровья 338 женщин, инфицированных коронавирусом нового типа, проживающих в 22 государствах планеты. Результаты показали, что общий уровень материнской смертности был сравнительно низким, однако у ряда пациенток заболевание протекало в тяжелой форме: 11% из них пришлось госпитализировать в отделения интенсивной терапии клиник, а еще 6,4% потребовалась интубация. Что же касается уровня детских летальных исходов, то он составил 4%, и по большей части это было связано со случаями преждевременных родов. “Частота неблагоприятных исходов для плода была значительно выше, когда инфекция COVID-19 произошла в первые три месяца беременности. Это верно и для детей с более низкой массой тела при рождении, а также в тех случаях, когда матери нуждались в кислородной терапии”, – информировал один из авторов исследования, доктор Джихат Шен. Впрочем, при том, что у всех исследуемых дам был диагностирован COVID-19, тест на наличие коронавируса показал положительный результат только у одного из рожденных малышей, а само заболевание у него протекало в бессимптомной форме.

Резюмируя результаты научной работы, специалисты отметили, что особо важным фактором, обеспечивающим снижение опасности неблагоприятного исхода, является работа над минимизацией риска инфицирования SARS-CoV-2 на самых ранних сроках беременности. Также исследователи рекомендовали практикующим медикам проявлять наиболее пристальное внимание к младенцам, имеющим низкую массу тела при рождении, и к малышам, чьим матерям пришлось прибегнуть к ИВЛ в период беременности. Об этом пишет MedicalXpress.