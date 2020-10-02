Рэпер Гуф из-за критики фанатов решил сесть на диету

02.10.2020, 18:05, Разное

На популярного исполнителя хип-хопа Гуфа сошла лавина критики от фанатов из-за лишнего веса, который он набрал. Произошло это после того, как рэпер выложил свой снимок в Instagram.

Под фотографией, которую опубликовал Гуф в своем блоге, сразу начался шквал комментариев. Все стали обсуждать его внешний вид. На снимке Алексей Долматов в шортах и футболке разговаривает по телефону. Любители его творчества написали, что не узнают его в таких размерах.

Спустя время Гуф выложил новое фото в ответ всем недовольным его фигурой. На кадре он сидит за пустым столом в ресторане на Мальдивах и руками показывает жест «хватит», намекая на то, что больше не будет есть. Этим музыкант опять вызвал новый поток комментариев на свой счет. В частности, многие из фолловеров предположили, что их кумир собирается сесть на диету.

Гуф начал выступать еще 20 лет назад в группе Rollex. С 2003 года он был в составе группы Centr и благодаря ей стал популярным. За все эти годы артист научился не принимать близко на свой счет любую критику, и это ему очень помогает в жизни.