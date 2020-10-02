 

Рошаль ответил на критику Навального в адрес омских врачей

02.10.2020, 17:48, Новости дня

Президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль ответил на обвинения блогера Алексея Навального, который назвал омских врачей «убийцами».

«Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, – значит, я убийца?» – сказал Рошаль «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что именно омские врачи спасли жизнь Навальному, в этом есть и заслуга главврача больницы.

«В омской больнице умело довели Навального до транспортабельного состояния, что позволило немецкой бригаде (…) задержать вылет на десять часов, пока летчики поспят», – сказал Рошаль.

Ранее Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel негативно высказался в адрес лечивших его омских врачей, передает портал ngs55.ru.

«На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство – профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то о нарушениях обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру – ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом», – сказал блогер.

Медицинское сообщество Омска крайне резко ответило на критику блогера. В заявлении говорится, что «только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают (…) в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий»

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее в пятницу жестко ответил на критические высказывания Навального в адрес лечивших его омских врачей.

Также Навальный обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Новый дизельный мотор получил фургон Mercedes-Benz Sprinter

25.06 / Эксперты: Тайна электронного голосования и персональные данные надежно защищены

14.07 / Кулеба: Украина не может согласиться с тем, что самолет МАУ в Иране был сбит в результате человеческой ошибки

24.06 / Болтон объяснил свое увольнение с поста советника президента США

02.07 / Финские военные отказались от свастики после более 100 лет ее использования

29.08 / Россия сочла недопустимым навязывание посредничества Белоруссии

05.08 / Украина намерена в течение трех лет получить полную трансплантационную независимость – глава Минздрава

18.09 / Суд отказал трансгендерной француженке в статусе «матери» в свидетельстве о рождении ребёнка

05.07 / Политика: Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

13.08 / Сильвестр Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска