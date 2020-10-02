 

Патрушев обсудил ситуацию в Карабахе с помощником Трампа

02.10.2020, 17:48, Новости дня

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев в Женеве обсудил с помощником американского президента по нацбезопасности Робертом О’Брайеном обстановку в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Политики обсудили вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, обеспечения безопасности при использовании интернета, взаимодействие в борьбе с терроризмом, ситуацию в Карабахе и другие темы, представляющие взаимный интерес, цитирует Аношина ТАСС.

Встреча проводилась для нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности, добавил пресс-секретарь.

Ранее президент РФ Владимир Путин, американский президент Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Совместное заявление было сделано как от лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



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