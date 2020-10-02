Вскрою банду смотрящих Офиса президента. Лерос опубликовал записи разговоров Тищенко и Комарницкого

02.10.2020, 17:15, Новости дня

Народный депутат Украины Гео Лерос, исключенный из фракции “Слуга народа” опубликовал 1 октября в Youtube первую запись разговоров нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. Последнего Лерос называет “смотрящим по Киеву”.

Беседы Тищенко и Комарницкого, по утверждению Лероса, указывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого в Киеве.

“Сейчас я вам вскрою банду смотрящих Офиса президента, которые орудуют под крышей Зеленского”, – пообещал в начале видео Лерос.

ВИДЕОВидео: Гео Лерос / YouTube

Комарницкий рассказывает Тищенко, как уходил от наблюдения через черный ход в ресторане Coin. Этот ресторан находится в IQ бизнес-центре и принадлежит, по утверждению Лероса, Тищенко, Комарницкому и Степану Черновецкому (сыну бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого).

Участники диалога обсуждали, как уйти из ресторана если его заблокируют полицейские.

Лерос показывал монтаж фраз. В одной из них Комарницкий рассказывал Тищенко, как его пробовали “дестабилизировать”.

“Я боец стойкий… Даже на Лукъяновке два месяца был, они даже приговор впиз…чили… Такого у меня никогда не было: чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону – а мы по углам разбежались… Им с нами не повезло. Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь”, – говорится в записи.

Голоса, приписываемые Комарницкому и Тищенко, обсуждали пропавшие ванты (стальные тросы), которые закупили для строительства Подольско-Воскресенского моста.

“Сп..женные ванты с моста не нашли, б…ть. Хорошо спрятали. Ха-ха-ха”, – говорят голоса.

Еще на одной записи якобы Комарницкий обсуждает создание “консолидированной” группы в парламенте для поддержки политики Зеленского, чтобы усилить позиции президента в Раде.

Затем следует новый диалог. Звучат голоса Комарницкого с Тищенко, во время которого говорится о том, что за Комарницким ходят “тихари”.

“Тихари не изменились. Тихарь он идет сквозь века в пожмаканных футболках… И еб…чки такие неприметно тревожные”, – говорится в записи.

Далее Комарницкий рассказал, как во время обысков ему сын помогал “прятать оружие по сейфам и пропускал документы через шредер”.

Лерос анонсировал следующую часть записей про “Николая Тищенко, Виталия Кличко, Слугу народа” и физических угрозах против него.

Фракция “Слуга народа” исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел “красную линию”.

Об исключении Лероса из фракции “Слуга народа” объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Позже Лерос рассказал о шестичасовой записи разговоров Комарницкого и Тищенко, которые он получил от офицера СБУ. На этих записях они якобы говорят о нападении на Лероса и еще на одного народного депутата.