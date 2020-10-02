 

Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь

02.10.2020, 17:15, Новости дня

Украинская певица Злата Огневич в интервью передаче ЖВЛ, которая вышла на “1+1” 2 октября, рассказала, что согласна сниматься в откровенном кино. 

Злата Огневич отметила, что находится со своей мамой в контрах из-за публикации откровенных фото в своем микроблоге в Instagram. 

“Она меня всегда воспитывала в таком духе, что все нужно прикрыть”, – рассказала певица. 

По словам артистки, ей пришлось преодолеть комплексы, прежде чем она смогла обнажиться перед фотокамерой. 

“И сейчас, если мне предложат сняться в откровенной ленте, я соглашусь”, – отметила певица. 

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач”.

В июне артистка заявила, что при расставании бойфренд назвал ее “толстой неудачницей” и после этого у нее появились комплексы. 

28 сентября в эфире телеканала “Дом” Огневич призналась, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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