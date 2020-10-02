 

Пригожин предложил Чичериной полететь в Ирак

02.10.2020, 17:08, Новости дня

Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая в качестве добровольца поехала в Нагорный Карабах, может назвать свой новый альбом «Горячая точка», сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, недоумевая, зачем певица отправилась в центр военного конфликта.

Российская рок-певица Юлия Чичерина уехала в Нагорный Карабах, который является зоной конфликта между Арменией и Азербайджаном, в качестве добровольца, чтобы исполнить свои песни. Там артистка попала под обстрел азербайджанских беспилотников, но, к счастью, не получила никаких ранений, о чем рассказала после инцидента.

«Мне сложно объяснить ситуацию, почему Чичерина, будучи девушкой, ездит в горячие точки. Понятно, что мы имеем общие корни, общую ситуацию, но абсолютно не понятно, зачем она туда ездит. Вероятно, у нее есть на этот счет свои какие-то цели, задачи», – говорит Пригожин.

Он отмечает, что Донецк, где ранее бывала певица, непосредственно связан с Россией. Но не понимает, зачем Чичериной ехать в Нагорный Карабах, который расположен между двумя государствами.

«Тогда нужно еще и в Сирию полететь, Ирак и другие горячие точки по миру. В принципе, Чичериной можно назвать новый альбом «Горячая точка». Я не осуждаю, не даю оценку, но не вижу в этом смысла. Зачем? Помахать белым флагом в середине?», – недоумевает Пригожин.

Ранее Чичерина ни раз посещала ДНР и ЛНР после начала военного конфликта с концертами и гуманитарной помощью. После одной из таких поездок, в январе 2015 года ее и некоторых других российских знаменитостей объявили в розыск на Украине.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Цена на подержанные автомобили выросла в России

23.09 / Найдена замена меди в обмотках электродвигателей

25.09 / В словах Тихановской об инаугурации Лукашенко увидели признаки уголовного преступления

06.08 / Лукашенко вспомнил о школьной банде и лекциях по атеизму

30.06 / В США флакон препарата для лечения COVID-19 будет стоить от $390

03.09 / Госдеп назвал условие отказа США от выхода из ВОЗ

23.07 / Москвичам предсказали самое дождливое лето в истории

01.07 / Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

24.06 / Ноябрьск присоединился к акции «Парад победителей»

08.09 / Британия указала «режиму Лукашенко» высший приоритет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска