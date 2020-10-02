Путин провел переговоры с Пашиняном

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02.10.2020, 17:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

Диалог состоялся по инициативе армянской стороны, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы политики выразили озабоченность сведениями о вовлечении в боевые действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

«Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле заявления президентов стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года», – говорится в сообщении.

Также лидеры условились продолжать контакты в различных форматах.

В четверг президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

МИД РФ сообщал, что есть сведения о переброске в Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований. Этих боевиков, по данным МИД, перебрасывают из Сирии и Ливии.

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг также сообщил, что у него есть информация, согласно которой боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.

Также 2 октября Армения объявила, что вооруженные силы страны приведены в состояние полной боеготовности. Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В четверг армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил о 1280 погибших военных Азербайджана и о 2,7 тыс. раненых.



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