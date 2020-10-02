Дагестанский Куруш, известный как самая высокая точка Европы, скоро пополнится крытым спортивным комплексом

02.10.2020, 17:01, Разное

В планах, сделать его спортивным и развлекательным центром местных жителей, где можно будет проводить свадьбы, соревнования и культурно-массовые сходы.

Само село расположено на высоте 2700 метров, соответственно все монтажные работы и доставка самих стройматериалов дело не из легких. Инициатором строительства спортивного комплекса в селе Куруш стал Мамед Абасов.

Кратко о биографии Мамеда Абасова

Абасов Мамед Магарамович — российский меценат и предприниматель, занимается общественной деятельностью в сфере межнациональных отношений, выступает за сохранение культурно-исторической и природной самобытности Северного Кавказа, президент ассоциации предпринимателей «Южный Дагестан» и вице-президент Федеральной Лезгинской Национально-Культурной Автономии.

Родился Мамед Абасов в селе Касумкент Сулейман-Стальского района 2 декабря 1964 года.

После успешного окончания школы с медалью, в юношеском возрасте поступает Московский инженерно-строительный институт. В 1987 году, закончив учебу в институте, Мамед оставляет столицу и возвращается на родину в Дагестан. Здесь он начинает работать в области управления жилищно-коммунальным хозяйством Махачкалы.

Проработав 5 лет в Управлении эксплуатацией жилищного фонда Махачкалы, в 1992 годув Дагестане Мамед Абасов открывает филиал сибирской строительной компании.

В 2001 году Абасов отправляется в Иркутскую область в командировку, с целью контроля и повышения качества пиломатериалов поставляемых в Дагестан. Зарекомендовав себя как высококлассного специалиста, Мамед Абасов занимается вопросом оптимизации строительного холдинга ООО «Монолитхолдинг» на должности заместителя генерального директора по общим вопросам. Работа в компании позволила ему уже в 2004 году стать генеральным директором.

Компания «Монолитхолдинг» работает в Амурской, Норильской, Иркутской областях, в республике Хакассии, Красноярском крае, Заполярье, Сколково, ХМАО, центральных областях РФ и других регионах.

Президентом РФ Владимиром Путиным лично была отмечена работа ООО «Монолитхолдинг» за высокие достижения в строительстве.

Мамед Абасов в 2010 году выступил инициатором нового проекта в Южном Дагестане – таможенно-логистического терминала (ТЛТ) «Виадук». Реализация проекта заняла 4 года, а общий объем инвестиций составил 300 млн руб. Запланированная окупаемость — более семи лет.

«Виадук» стал сверх современным таможенным пунктом, заняв площадь около 8 га. Цифровая система документооборота, большая зона таможенного контроля, усовершенствованный складской комплекс и пропускная способность в 300 грузовых автомобилей позволили компании успешно развиваться.

Начав строительство ТЛТ «Виадук», Мамед Абасов получил поддержку бизнесменов и государственных деятелей. Среди членов бизнес-команды были Магомедсалам Магомедов (руководитель республики в 2010 году) и Александр Хлопонин (заместитель Председателя Правительства РФ в 2010 году). Сегодня «Вадук» – это более 100 рабочих мест и 200 млн налоговых взносов в бюджет Дагестана.

Наладив управленческие и производственные процессы ТЛТ «Виадук» и «Монолитхолдинг», Мамед Абасов занялся общественно-политической деятельностью и социальными проектами.

Став в 2006 году главой Красноярской национально-культурной общественной организации «страна Гор — Дагестан», Абасов учредил ежегодный праздник «День народов Кавказа» и был инициатором создания детского ансамбля «Молодость Лезгинки».

В 2013 году Мамед Абасов избран депутатом Государственной Думы шестого созыва от Республики Дагестан. Кроме того, является членом комитета ГД РФ по ЖКХ, а после — входит в состав комитета по информационным технологиям и связи, информационной политике.

В период присоединения Крыма к России, Абасов организовал первое за 10 лет турне по семи городам Крыма государственного театра «Русский Балет».

Мамед Абасов сыграл не последнюю роль в урегулировании конфликта вокруг Самурского леса. Как итого, лес получил статус Национального заповедника и проект по забору артезианских вод из родников и скважин был остановлен.

Сложив полномочия депутата, Абасов в 2018 году стал первым предпринимателем Дагестана, который принял инициативу руководителя Республики Владимира Васильева и поучаствовал в проекте «100 школ».

Особое внимание Мамед Абасов уделяет работе с молодежью и социальным проектам. Благодаря ему, открыт и развивается Союз Молодежи Южного Дагестана.

На борьбу с коронавирусной инфекцией, Мамед Абасов вместе с партнерами перечислил около 1,5 млн руб., тем самым поддержав медиков. 200 малоимущих семей из Магарамкентского и Сулейман-Стальского районов находятся под его опекой.

В 2009 году, Абасов получил звание почетного строителя России. Его деятельность отмечена множеством наград государственного и республиканского уровня, среди которых:

– Медаль Председателя ГД ФС РФ С.Е. Нарышкина;

– Благодарность «За наибольшее количество благодарственных писем, полученных от избирателей, и за успешную и плодотворную работу в Государственной Думе»;

– Благодарность Председателя Госдумы ФС РФ Сергея Нарышкина за значимый вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации;

– Медаль «За возвращение Крыма».

Сегодня Мамед Абасов президент ассоциации предпринимателей «Южный Дагестан», вице-президент Федеральной Лезгинской Национально-Культурной Автономии и заместитель председателя правления по региональным вопросам в компании «Монолитхолдинг». Активная поддержка социальных проектов и благотворительная деятельность по прежнему основные векторы в его работе.