Обновления iPhone и watchOS привели к багам и принесли неудобства пользователям

02.10.2020, 17:01, Разное

После обновления iPhone и watchOS до iOS14 и watchOS 7 возникли жалобы на большое количество багов. Представители Apple порекомендовали делать Hard Reset.

Список проблем, с которыми столкнулись пользователи, – довольно большой. У людей теряется статистика тренировок, быстро и без причин разряжается аккумулятор, вылетают приложения «Фитнес», «Здоровье» и Activity, исчезают данные и показывается неправильный объем хранилища.

Apple предлагает для устранения этих багов произвести сброс настроек до заводских значений. Но прежде необходимо выполнить ряд манипуляций. Перед тем как удалить данные, следует отвязать Apple watch от iPhone, затем – отключить настройки пункта «Здоровье», включить резервное копирование и сделать бэкапы для смартфона и умных часов.

После отвязки необходимо зайти в меню iPhone «Настройки», затем – в «Основные», далее нажать «Сброс» и в итоге всё стереть. После выполнения таковых действии и повторного включения устройства следует восстановить данные из резервной копии.