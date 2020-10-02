Huawei анонсировала запуск бета-тестирования EMUI 11 в России

02.10.2020, 17:00, Разное

В сентябре на конференции разработчиков Huawei заявила о новой оболочке EMUI 11. Это оригинальная ОС для смартфонов компании.

Ранний доступ нового программного обеспечения был предоставлен лишь нескольким устройствам в Китайской Народной Республике. Сейчас же начался набор для бета-тестирования в РФ, Германии, Великобритании и Турции среди обладателей моделей Huawei P40, P40 Pro, P40+ и Mate 30 Pro. Компания планирует расширить доступ и в других регионах. Пользователи, которые зарегистрированы в системе, будут получать системные уведомления о бета-версии новой ОС.

EMUI 11 – 10 версия операционной системы для смартфонов Huawei, которая основана на Android 10. Все это – из-за санкций США, которые связаны с китайской компанией.

Важно помнить, что тестовые варианты ПО могут содержать большое количество ошибок, а возвращение к предыдущей версии ОС будет возможно только после прохождения теста, поэтому не стоит экспериментировать с основным смартфоном.