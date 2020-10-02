 

Иммунитет к сезонным коронавирусам держится не дольше года — исследование

02.10.2020, 16:50, Разное


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В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые проанализировали 513 образцов крови 10 участников Амстердамского когортного исследования (ACS) по ВИЧ-инфекции и СПИДу, которое началось в 80-х годах с целью определения факторов риска и распространенности заболевания. Все добровольцы сдавали кровь каждые три-шесть месяцев. Ученые повторно проверили образцы на наличие четырех сезонных коронавирусов, известных как HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HcoV-HKU1, а также антител, нацеленных на твердую оболочку белка, которая окружает РНК вируса.

Команда обнаружила, что за исследуемый период каждый участник «подхватил» коронавирусы от 3 до 17 раз, причем повторное инфицирование происходило уже через год, а иногда через 6-9 месяцев.

«Мы увидели, что реинфекция характерна для всех четырех сезонных коронавирусов и предполагаем, что это общая черта для всех коронавирусов человека, включая SARS-CoV-2», – пишут авторы, отметив, что пока нет никаких данных о том, может ли новый коронавирус вызывать повторное заражение так же часто, как и его более безобидные «родственники». Кроме того, колебания уровня антител не говорят о том, что при повторном инфицировании человек обязательно заболеет. Не исключено, что выявленного количества антител достаточно для преобразования острого респираторного заболевания в легкий насморк, считают ученые.

В ходе исследования авторы также убедились в том, что коронавирусные инфекции чаще всего активизируются в зимние месяцы и предположили, что COVID-19 также станет сезонной инфекцией в перспективе.

Почему зимой мы болеем чаще

Хотя зимой мы болеем чаще, нас «заражают» не сквозняки и не холод. Простуду, как и грипп, вызывают вирусы. Обсудим некоторые научные предположения, почему в холодное время года мы хуже противостоим инфекции.

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