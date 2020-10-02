 

Пашинян оценил призыв Путина, Макрона и Трампа по Карабаху

02.10.2020, 16:48, Новости дня

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил в СМИ, что приветствует призыв президентов России, Франции и США о прекращении боевых действий в Карабахе.

«Пашинян заявил, что он приветствует призыв президентов трех стран к прекращению огня, и осудил позицию (президента Турции Тайипа) Эрдогана, отвергнувшего это предложение», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы армянского правительства.

Пашинян добавил, что держит постоянную связь с Россией. Премьер считает, что поведение Турции «создает проблемы для всего международного сообщества».

Ранее президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В пятницу Эрдоган выразил надежду, что надеется на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.

Также 2 октября Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности. Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В четверг Армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил о 1280 погибших военных Азербайджана и о 2,7 тыс. раненых.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.



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