 

Трамп высказался против изменения правил дебатов

02.10.2020, 16:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он против изменения правил вторых и третьих дебатов с демократом Джо Байденом, заявив, что он «с легкостью» одержал победу в первом раунде.

Полуторачасовые дебаты во вторник прошли в напряженной и хаотической обстановке: оба кандидата часто перебивали друг друга, в особенности Трамп.

Многие журналисты и политические аналитики назвали эту встречу худшими президентскими дебатами в истории.

Независимая Комиссия по президентским дебатам сообщила, что вскоре объявит об ужесточении правил для дебатов Трампа и Байдена, запланированных на 15 и 22 октября, чтобы придать мероприятиям «дополнительную структуру … для обеспечения более упорядоченного обсуждения».

Однако Трамп написал в «Твиттере»: «С чего это мне разрешать Комиссии по дебатам менять правила для вторых и третьих дебатов, если первые я с легкостью выиграл?»

Байден не стал возражать по поводу формата, но назвал поведение Трампа «национальным конфузом».



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