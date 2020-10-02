Байден пожелал Трампу скорейшего выздоровления

02.10.2020, 16:45, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден пожелал действующему президенту Дональду Трампу и его супруге скорейшего выздоровления.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу утром Твиттере Байдена.

«Наши мысли с Джилл о скорейшем выздоровлении президента Трампа и первой леди Мелании Трамп. Мы продолжим молиться о здоровье и безопасности президента и его семьи», – написал Байден в своем твиттер-аккаунте.

Также появилась информация, что кандидат в президенты Джо Байден находится в процессе пересмотра своих планов относительно сегодняшней предвыборной поездки по стране.

В свою очередь, согласно сообщению Белого дома, президент Трамп отменил все запланированные поездки и встречи, и вместе с первой леди находится на карантине.

Ранее в Твиттере президент США Дональд Трамп объявил, что он и первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом.

«Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, результат которых оказался положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!» – написал он в своем твиттер-аккаунте в ночь на пятницу.

Затем Белый дом опубликовал заявление врача президента Шона Конли, который подтвердил, что у Трампа и его супруги диагностирован коронавирус.

Конли выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления.

«Президент и первая леди в настоящий момент чувствуют себя хорошо, они планируют оставаться дома – в пределах Белого дома – во время выздоровления. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности. Я буду держать вас в курсе», – добавил он.

Мелания Трамп написала в Твиттере в 01.27 ночи: «Как и многие американцы в этом году, президент и я находимся дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все запланированные встречи. Пожалуйста, постарайтесь соблюдать меры безопасности, и мы все преодолеем это вместе».

Согласно поступившей информации, вице-президент Майк Пенс также сдал тест на коронавирус. Результат анализов отрицательный.