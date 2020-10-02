Стало известно, что Меган Маркл подарила на день рождения принцу Гарри

02.10.2020, 16:40, Разное

18 сентября принцу Гарри исполнилось 36 лет, и по этому случаю он вместе с Меган Маркл сделал щедрое пожертвование в размере 100 тысяч фунтов стерлингов на нужды CAMFED, благотворительной организации, занимающейся образованием африканских девочек. Сегодня изданию Page Six удалось узнать, что же подарили самому герцогу Сассекскому, и оказалось, от Меган он получил необычный презент – сертификат на уроки серфинга.

Теперь пара живет в идеальном месте для того, чтобы открывать для себя этот вид спорта. Покорять волны принц Гарри уже начал, и ему это пришлось по душе: по словам инсайдера издания, он был замечен в известном серф-центре Малибу – Surfrider Beach. Да и сама жизнь в солнечном Лос-Анджелесе, как сообщает Page Six, Гарри очень нравится:

Гарри нравится Монтесито. А теперь Меган подарила ему уроки по серфингу, и он отлично проводит время.

Также вчера герцог и герцогиня Сассекские лично рассказали о своей жизни в Америке. Они дали онлайн-интервью Evening Standard, в котором упомянули и сына Арчи:

У нас все хорошо. У Арчи тоже все прекрасно. Нам очень повезло с этим малышом. Он сейчас такой занятой, ему все интересно, так что нам всегда приходится быть начеку. Мы счастливы!

Меган и Гарри с их собакой

Возвращаясь к теме дня рождения, 4 августа его отмечала Меган Маркл, и чуть позже СМИ также удалось разузнать, какой она получила подарок от мужа. Вечером в день рождения дочери Дория взяла внука Арчи на себя, позволив супругам побыть вдвоем, ведь, как утверждают источники журнала Us Weekly, Гарри подготовил для Меган сюрприз в виде романтического ужина собственного приготовления (хотя без помощи Дории не обошлось).

Гарри приготовил для Меган сет из трех блюд – он стал гораздо лучше готовить с тех пор, как женился, хотя ему еще есть чему поучиться. Кроме того, он заказал для Меган огромный шоколадный торт, покрытый сахарной пудрой, и украсил дом шариками. Гарри очень хотел, чтобы это был один из самых запоминающихся для жены дней.

Помимо съедобного сюрприза Гарри подготовил и подарки, которые останутся с Меган на всю жизнь:

Он хотел, чтобы подарок был особенным, только для нее, поэтому подарил Меган ожерелье, дизайн которого разрабатывал сам. А также их портрет в рамке, которую также сделал самостоятельно.