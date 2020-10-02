Скандалы: Часть «Суммы» вернули прокуратуре

02.10.2020, 16:25, Разное

Суд не нашел в деле бывшего финансиста ГК Александра Кабанова признаков организованного преступного сообщества

Пресненский суд столицы, почти год разбиравшийся с уголовным делом бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова, решил вернуть материалы расследования в прокуратуру Подсудимые обвиняются в участии в преступном сообществе (ОПС), созданном, по версии МВД РФ, братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, а также в многомиллионном мошенничестве. Среди причин возврата дела суд указал отсутствие в обвинительном заключении признаков структурного подразделения ОПС, в которое якобы входили обвиняемые.

Пресненский суд столицы вернул в прокуратуру уголовное дело Александра Кабанова и Хачима Эристова «для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения». При этом, как сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, господину Кабанову изменена мера пресечения — с содержания под стражей на домашний арест, под которым он будет находиться до 30 января 2021 года. Господин Эристов под домашним арестом уже давно.

Против возврата дела надзорному ведомству выступили не только гособвинение и потерпевшая сторона, но и сами обвиняемые и их адвокаты: последние настаивали на продолжении процесса и вынесении оправдательного приговора.

Дело Александра Кабанова и Хачима Эристова является частью масштабного расследования махинаций, совершенных, по версии следственного департамента МВД, организованным преступным сообществом (ОПС), созданным братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. Подсудимым инкриминируются ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 (участие в ОПС с использованием служебного положения) УК РФ. Оба вину не признают, утверждая, что лишь выполняли свои должностные обязанности и ущерба никому не причиняли, напротив, сэкономили группе сотни миллионов рублей.

В уголовном деле речь идет о контрактах, заключенных ФСК ЕЭС и подрядчиком — ОАО «Глобалэлектросервис» — в 2010–2011 годах (допсоглашения подписывались и позднее) на поставку оборудования при строительстве трех подстанций: «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, «Майя» в Якутии и «Эльгауголь» в Новосибирской области. В значительной степени речь шла о трансформаторах и распределительных системах и агрегатах.

По версии следствия, за счет завышения стоимости поставляемой продукции обвиняемые только на этих трех объектах причинили ФСК ЕЭС ущерб на сумму около 660 млн руб. В целом ущерб по делу составляет примерно 850 млн руб.

Отметим, что компания ОАО «Глобалэлектросервис» и Хачим Эристов фигурируют также в деле о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Обосновывая свое решение о возврате дела в прокуратуру, Пресненский суд, в частности, указал, что подсудимые, по материалам дела, входили в одно из четырех структурных подразделений ОПС братьев Магомедовых. Однако в обвинительном заключении не указаны участники этого подразделения или хотя бы признаки, позволяющие убедиться в существовании таких участников, а также их роли в совершаемых преступлениях.

Кроме того, говорится в решении суда, в эпизодах, касающихся мошенничества, упоминается, что фигуранты похитили 549,510 млн руб., составляющие разницу между суммой в размере не менее 1,413 млрд руб., перечисленной заказчиком работ, и 864,16 млн руб., подлежащими оплате по условиям договора. Между тем, отметил суд, суммы указаны в обвинительном заключении не полностью, а в виде десятичных дробей, что «является некорректным и не позволяет определить точный размер вреда, причиненного преступлением». При этом в обвинительном заключении указаны не все случаи перечисления денежных средств.

Помимо этого, отметил суд, в обвинении господину Кабанову приведен факт изготовления заведомо подложных документов, в том числе счета-фактуры, который в деле отсутствует. Суд обнаружил и другие нестыковки в материалах расследования, в основном касающихся финансовой документации.

В итоге суд пришел к выводу, что «предъявленное обвинение носит неконкретный характер, имеющие существенное значение и подлежащие доказыванию по данному делу обстоятельства, органом предварительного следствия в диспозициях предъявленного обвинения не указаны», что в том числе нарушает право подсудимых на защиту. Нарушения, допущенные в обвинительном заключении, не позволяют вынести приговор.

Отметим, что минувшим летом (“Ъ” об этом сообщал) Центральный районный суд Калининграда признал строительно-техническую экспертизу недопустимым доказательством вины фигурантов дела о хищении 752 млн руб., выделенных на инженерную подготовку стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Суд затребовал новую экспертизу.

Тем временем в Москве суд ограничил одного из ключевых фигурантов «большого дела» ОПС — экс-руководителя входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова — в сроках ознакомления с материалами дела датой 5 октября.

Отметим, что материалы дела насчитывают 721 том, кроме того к ним прилагаются 25 томов дополнительных материалов и несколько десятков ящиков с вещественными доказательствами. Ранее, как сообщал “Ъ”, до 7 октября суд обязал закончить процедуру ознакомления и братьев Магомедовых. Вероятно, что в ближайшее время такие же решения будут приняты в отношении их остальных подельников, после чего дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Юрий Сенаторов, Александр Александров