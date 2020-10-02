 

Скандалы: Часть «Суммы» вернули прокуратуре

02.10.2020, 16:25, Разное

Суд не нашел в деле бывшего финансиста ГК Александра Кабанова признаков организованного преступного сообщества

Пресненский суд столицы, почти год разбиравшийся с уголовным делом бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова, решил вернуть материалы расследования в прокуратуру Подсудимые обвиняются в участии в преступном сообществе (ОПС), созданном, по версии МВД РФ, братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, а также в многомиллионном мошенничестве. Среди причин возврата дела суд указал отсутствие в обвинительном заключении признаков структурного подразделения ОПС, в которое якобы входили обвиняемые.

Пресненский суд столицы вернул в прокуратуру уголовное дело Александра Кабанова и Хачима Эристова «для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения». При этом, как сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, господину Кабанову изменена мера пресечения — с содержания под стражей на домашний арест, под которым он будет находиться до 30 января 2021 года. Господин Эристов под домашним арестом уже давно.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Против возврата дела надзорному ведомству выступили не только гособвинение и потерпевшая сторона, но и сами обвиняемые и их адвокаты: последние настаивали на продолжении процесса и вынесении оправдательного приговора.

Дело Александра Кабанова и Хачима Эристова является частью масштабного расследования махинаций, совершенных, по версии следственного департамента МВД, организованным преступным сообществом (ОПС), созданным братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. Подсудимым инкриминируются ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 (участие в ОПС с использованием служебного положения) УК РФ. Оба вину не признают, утверждая, что лишь выполняли свои должностные обязанности и ущерба никому не причиняли, напротив, сэкономили группе сотни миллионов рублей.

В уголовном деле речь идет о контрактах, заключенных ФСК ЕЭС и подрядчиком — ОАО «Глобалэлектросервис» — в 2010–2011 годах (допсоглашения подписывались и позднее) на поставку оборудования при строительстве трех подстанций: «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, «Майя» в Якутии и «Эльгауголь» в Новосибирской области. В значительной степени речь шла о трансформаторах и распределительных системах и агрегатах.

По версии следствия, за счет завышения стоимости поставляемой продукции обвиняемые только на этих трех объектах причинили ФСК ЕЭС ущерб на сумму около 660 млн руб. В целом ущерб по делу составляет примерно 850 млн руб.

Отметим, что компания ОАО «Глобалэлектросервис» и Хачим Эристов фигурируют также в деле о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Обосновывая свое решение о возврате дела в прокуратуру, Пресненский суд, в частности, указал, что подсудимые, по материалам дела, входили в одно из четырех структурных подразделений ОПС братьев Магомедовых. Однако в обвинительном заключении не указаны участники этого подразделения или хотя бы признаки, позволяющие убедиться в существовании таких участников, а также их роли в совершаемых преступлениях.

Кроме того, говорится в решении суда, в эпизодах, касающихся мошенничества, упоминается, что фигуранты похитили 549,510 млн руб., составляющие разницу между суммой в размере не менее 1,413 млрд руб., перечисленной заказчиком работ, и 864,16 млн руб., подлежащими оплате по условиям договора. Между тем, отметил суд, суммы указаны в обвинительном заключении не полностью, а в виде десятичных дробей, что «является некорректным и не позволяет определить точный размер вреда, причиненного преступлением». При этом в обвинительном заключении указаны не все случаи перечисления денежных средств.

Помимо этого, отметил суд, в обвинении господину Кабанову приведен факт изготовления заведомо подложных документов, в том числе счета-фактуры, который в деле отсутствует. Суд обнаружил и другие нестыковки в материалах расследования, в основном касающихся финансовой документации.

В итоге суд пришел к выводу, что «предъявленное обвинение носит неконкретный характер, имеющие существенное значение и подлежащие доказыванию по данному делу обстоятельства, органом предварительного следствия в диспозициях предъявленного обвинения не указаны», что в том числе нарушает право подсудимых на защиту. Нарушения, допущенные в обвинительном заключении, не позволяют вынести приговор.

Отметим, что минувшим летом (“Ъ” об этом сообщал) Центральный районный суд Калининграда признал строительно-техническую экспертизу недопустимым доказательством вины фигурантов дела о хищении 752 млн руб., выделенных на инженерную подготовку стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Суд затребовал новую экспертизу.

Тем временем в Москве суд ограничил одного из ключевых фигурантов «большого дела» ОПС — экс-руководителя входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова — в сроках ознакомления с материалами дела датой 5 октября.

Отметим, что материалы дела насчитывают 721 том, кроме того к ним прилагаются 25 томов дополнительных материалов и несколько десятков ящиков с вещественными доказательствами. Ранее, как сообщал “Ъ”, до 7 октября суд обязал закончить процедуру ознакомления и братьев Магомедовых. Вероятно, что в ближайшее время такие же решения будут приняты в отношении их остальных подельников, после чего дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Юрий Сенаторов, Александр Александров



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