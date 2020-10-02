Опубликованы факты о связях Навального с Госдепом

02.10.2020, 16:08, Новости дня

В Сети опубликованы доказательства того, что блогер Алексей Навальный работает с западными политиками и дипломатами. С 2008 по 2020 год в общей сложности выявлено восемь таких контактов.

Так, по данным «Фонда бабла с коррупцией», 12 февраля 2020 года в аэропорту Риги Навального встречал автомобиль с дипломатическими номерами США. А в марте 2016 года Навальный встретился с группой европейских общественных деятелей и дипломатов, которые считаются приверженцами и организаторами цветных революций. На встрече присутствовало 12 иностранцев, включая бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, болгарского политического аналитика Ивана Крастева, сторонницу оппозиционных митингов в Москве Кармен Клаудин, директора программы «Большая Европа» Европейского совета по внешней политике Весела Чернева и других, говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда Навальный не ограничился беседой с американскими дипломатами в баре: в Сети появилось видео, на котором он запечатлен на выходе из гостиницы, где остановились приехавшие в Кострому сотрудники американской дипмиссии.

В публикации также говорится, что 28 июля 2013 года Навальный встретился с депутатом Национального собрания Франции от партии «Европа-Экология-Зеленые», мэром города Бегль Ноэлем Мамэром и президентом ассоциации Russie-Libertés и парламентским советником группы зеленых Алексеем Прокопьевым. Они обсуждали вопросы коррупции.

А в ноябре 2017 года, по данным «Фонда бабла с коррупцией», Навальный признался на встрече со своими активистами, что в мае 2011 года в Сахаровском центре встречался с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.

Со ссылкой на данные WikiLeaks сообщается, что в августе 2008 года сотрудник американского посольства встречался с Навальным и его адвокатом Александром Глушенковым. После беседы американец сравнил Навального с Дон Кихотом и посоветовал пригласить его в качестве докладчика на следующее заседание Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

Также в 2008 году Навальный переписывался с основателем фонда Hermitage Capital Биллом Браудером, который просил распространить информацию об аресте Сергея Магнитского.

Кроме того, информирует «Фонд бабла с коррупцией», Навальный в середине 2000-х познакомился с Марией Гайдар, с которой основал молодежное движение «ДА! (Демократическая альтернатива)», благодаря которому Навальный и Гайдар получили 23 тыс. долларов от американского Национального фонда демократии (National endowment for democracy, NED) на проект «ДА-Дебаты».

NED признан в РФ нежелательной организацией и финансируется Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с Навальным во время лечения блогера в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, отметил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.