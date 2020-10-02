 

Эрдоган призвал Азербайджан продолжить наступление

02.10.2020, 15:48, Новости дня

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил надежду, что надеется на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.

«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Эрдогана, армия Азербайджана за последние несколько дней «освободила от армянской оккупации» большую территорию в Нагорном Карабахе, передает агентство «Анадолу».

Он подчеркнул, что Турция была и будет на стороне Баку.

До этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции в связи с обострением карабахского конфликта, однако при необходимости Анкара ответит положительно.

В пятницу Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности.

Также Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В четверг Армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил о 1280 погибших военных Азербайджана и о 2,7 тыс. раненых.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Арменииподливают масло в огонь конфликта между странами.



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