Эрдоган призвал Азербайджан продолжить наступление
02.10.2020, 15:48, Новости дня
Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил надежду, что надеется на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.
«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Эрдогана, армия Азербайджана за последние несколько дней «освободила от армянской оккупации» большую территорию в Нагорном Карабахе, передает агентство «Анадолу».
Он подчеркнул, что Турция была и будет на стороне Баку.
До этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции в связи с обострением карабахского конфликта, однако при необходимости Анкара ответит положительно.
В пятницу Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности.
Также Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.
Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
В четверг Армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил о 1280 погибших военных Азербайджана и о 2,7 тыс. раненых.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Арменииподливают масло в огонь конфликта между странами.
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