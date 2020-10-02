Инфекционист обозначил возможные риски осложнения COVID-19 у Трампа

02.10.2020, 15:48, Новости дня

Заболевший коронавирусной инфекцией американский президент Дональд Трамп находится в группе риска по двум параметрам: избыточный вес и возраст. А поэтому он может перенести болезнь в тяжелой форме, сказал газете ВЗГЛЯД внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

После того, как у советницы президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирусную инфекцию, глава государства и его жена Мелания ушли на карантин. Позже стало известно, что они также заразились. При этом их врач сообщил, что они чувствуют себя хорошо.

«Есть группы риска пациентов, у которых мы ожидаем более тяжелое течение инфекции. Они хорошо известны: это люди с хроническими заболеваниями разного рода (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ревматоидный артрит, заболевания легких и другие). Но, в том числе и избыточный вес, ожирение – это тоже известный фактор риска более тяжелого течения заболевания», – говорит Чуланов.

В феврале 2019 года, после очередного полного обследования Трампу сообщили, что его органы: печень, почки и щитовидная железа, как и показатели крови, в полном порядке. Тем не менее его предупредили, что наблюдается излишний вес. А поэтому можно сделать вывод: есть вероятность того, что американский лидер может перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Также стоит отметить, что на данный момент президенту США 74 года.

«Вряд ли мы можем найти людей старше 65 лет, которые ничем не болеют. Все-таки, как правило, у людей старшего возраста есть хронические заболевания. Также известно, что у людей старше 65 лет имеется риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Но суммируются ли риски, например, возраст плюс ожирение, я сказать не могу. Скорее всего нет, это просто дополнительные факторы риска, которые говорят о возможном течении заболевания», – рассуждает Чуланов.

На сайте Кремля сообщили, что президент Владимир Путин направил Трампу телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления ему и его супруге, а также «выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент».