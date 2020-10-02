Луганская “Заря” узнала соперников в группе Лиги Европы
02.10.2020, 15:05, Новости дня
2 октября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы. Ее результаты опубликовал сайт УЕФА.
Жребий определил 12 групп по четыре команды в каждой.
Луганская “Заря”, которая была в четвертой, наименее рейтинговой, корзине, попала в группу G вместе с “Брагой” из Португалии, “Лестером” из Англии и АЕК из Греции.
Скриншот: uefa.com
Расписание матчей станет известно позднее.
“Заря” попала в групповой этап автоматически. Два других представителя Украины в этом турнире – “Десна” из Чернигова и “Колос” из Ковалевки Киевской области – завершили выступления на стадии третьего квалификационного раунда.
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