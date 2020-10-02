Голобуцкий: Жесткую позицию Антимонопольного комитета по шахтоуправлению “Покровское” считаю вполне оправданной

02.10.2020, 15:05, Новости дня

Позиция Антимонопольного комитета Украины по поводу шахтоуправления “Покровское” оправдана, заявил в Facebook политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

“Как бы мы ни относились к владельцам заводов, на них работают сотни тысяч украинском которые получают зарплату и платят налоги. Но в случае с ШУПом жесткую позицию АМКУ считаю вполне оправданной – рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательство продавать часть продукции другим участникам рынка считаю вполне рациональным предохранителем монопольных злоупотреблений. Именно таких – четких и понятных действий всегда не хватало украинской власти, которая постоянно вязнет в паутине олигархических интересов. Надеюсь, что такое решение АМКУ не последнее, а [глава ведомства Ольга] Пищанская не ограничится одним лишь “Метинвестом”. В Украине много еще рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета”, – написал эксперт.

Метінвест Ахмєтова в розпачі від рішення Антимонопольного комітету дати дозвіл на концентрацію Шахтоуправляння… Posted by Алексей Голобуцкий on Reede, 2. Oktoober 2020

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании “Метинвест” разрешения на приобретение ООО “Индастриал коал холдинг”, ЧАО “Шахтоуправление “Покровское”, ООО “Обогатительная фабрика “Свято-Варваринская” и ООО “Шахтостроительная компания” при условии выполнения ряда обязательств со стороны инвестора. Об этом проинформировала 1 октября пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины занял необоснованно жесткую позицию в отношении компании “Метинвест” и установил беспрецедентно жесткие условия, соблюдая которые шахтоуправление “Покровское” в составе группы “Метинвест” будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, заявили в компании. “Метинвест” вынужденно согласился на условия АМКУ, подчеркнули в пресс-службе.

Издание Delo.ua писало, что “Метинвест” готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ “Покровское” после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как “Метинвест” в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления “Покровское”, выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от “Батьківщини”, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании “Метинвест” на концентрацию шахтоуправления “Покровское”, которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.