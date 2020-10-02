 

Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на “Танцах со звездами”

02.10.2020, 15:05, Новости дня

Ведущим звездного балкона 4 октября во время шестого эфира шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” станет экс-участник прошлого сезона украинский музыкант Dzidzio (Михаил Хома). 

Об этом сообщается 2 октября на странице организаторов шоу в Instagram. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вже за два дні зустрічати пари на зірковому балконі буде екс-учасник #танціззірками, співак та актор DZIDZIO (@dzidzio). Не пропусти шостии * прямии * ефір улюбленого шоу цієі * неділі о 21:00 на 1+1 

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Окт 2020 в 4:23 PDT

Dzidzio принимал участие в проекте в 2019 году, выступая в паре с хореографом Яной Цибульской.

В 2020 году премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

Судить выступления звезд в шестом эфире 4 октября будут балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

26.06 / Россия отчиталась перед ООН о ликвидации нищеты

17.09 / Агроном объяснил зависимость Украины от русской картошки

24.08 / Украинский госчиновник публично спел песню об убийстве русских и евреев

20.07 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

25.09 / Роднина высказалась об уходе фигуристов от Тутберидзе

16.09 / Поляки считают, что для них немцы в культурном плане ближе россиян

10.07 / США вновь пригласили Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями

06.08 / Познер рассказал о сложившемся на Западе образе России

03.07 / Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска