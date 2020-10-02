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02.10.2020, 15:05, Новости дня

2 октября возле Центрального железнодорожного вокзала Киева произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информацию о стрельбе на площади Вокзальной правоохранители получили около 11.00. По вызову выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции.

Предварительно установлено, что у одного из киосков между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону своей знакомой из пневматического пистолета. Пострадавшая получила незначительное повреждение ноги. От медицинской помощи она отказалась.

Участников конфликта доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Видео с места происшествия опубликовал YouTube-канал dtp.kiev.ua.

ВИДЕОВидео: dtp.kiev.ua / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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