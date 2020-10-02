Эммануэль Макрон приобрёл дом на острове Святой Елены

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02.10.2020, 15:02, Разное

Глава Франции Эммануэль Макрон, временно пребывающий в Ростове-на-Дону, в своём Twitter опубликовал фотографии недавно приобретённого особняка на острове Святой Елены, в котором он намерен жить после окончания срока его полномочий на посту президента Пятой Республики.

Позиции Макрона во Франции пошатнулись после обнаружения в его резиденции золотого багета, происхождение которого президент не комментирует, а также после предложения его супруги раздавать протестующим пирожные. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации ему не удастся повторно выиграть выборы. В качестве возможного решения рассматривается введение во Франции военного положения и отмена выборов.

«Я уже давно подумывал о покупке загородного жилья. Мой друг в Ростове предложил мне пожить на его даче, но я не хочу злоупотреблять его гостеприимством. Я и так живу у него уже очень долго, он даже начал намекать, что мне неплохо бы начать платить за аренду. Мы с Брижит не хотим быть обузой, и поэтому я решил переехать на остров Святой Елены, следуя славной французской традиции», — написал Макрон.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила получение российского гражданства появлением на балу в сарафане и кокошнике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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