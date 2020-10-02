 

Путин, Трамп и Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

02.10.2020, 15:00, Разное

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху. Текст опубликован на сайте Кремля.

В заявлении подчеркивается, что лидеры трех стран «решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта».

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Президенты также добавили, что они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых.

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Путин ранее уже комментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном — он призвал стороны карабахского конфликта к немедленному прекращению огня.

Также Путин в ходе телефонного разговора с президентом Армении Николом Пашиняном завил о недопустимости «дальнейшей эскалации и вовлечения в конфликт внерегиональных сил». По словам Пашиняна, в ходе беседы политики не обсуждали возможное военное вмешательство РФ в карабахский конфликт.

Утром 27 сентября начались обстрелы Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Источник: Новая газета



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