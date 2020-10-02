Названы знаменитости, привившиеся от SARS-CoV-2

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02.10.2020, 14:53, Разное

Коронавирусная инфекция поглотила весь мир. В РФ уже создали вакцину от этого грозного заболевания – и некоторые известные личности уже сделали прививки.
Жизнь значительно изменилась с началом пандемии коронавируса. Появились новые правила, такие как соблюдение дистанции, обязательное использование средств индивидуальной защиты, удаленное получение образование и работа на дому. Первые шаги в борьбе с микроскопическим врагом уже сделаны – в РФ запатентована вакцина «ЭпиВакКорон». Некоторые звезды уже вакцинировались. Среди них – певец Родион Газманов и артист Михаил Боярский. Они рассказали, что процедура продлилась 30 минут, после чего за знаменитостями наблюдали на протяжении одного часа, периодически измеряя артериальное давление и температуру тела. По словам Родиона Газманова, он захотел сделать прививку после того, как его отец подхватил коронавирусную инфекцию.

Блогер Алексей Шпак также привился от SARS-CoV-2. При проведении вакцинации в медицинском кабинете находились журналисты и вся процедура записывалась на видео. Блогер выложил этот материал в социальной сети Instagram.

Американский актер Эдриан Броуди также стал участником пробной вакцинации. Обладатель премии «Оскар» убедил своих подписчиков в Instagram, что вакцина и процедура – полностью безопасны.



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