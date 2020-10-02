«Это катастрофа!»: Фитнес-тренер Екатерина Усманова раскритиковала диеты Елены Малышевой

02.10.2020, 14:53, Разное

Фитнес-тренер Екатерина Усманова раскритиковала систему похудения Елены Малышевой. Специалист считает неправильным мучать организм жесткими диетами, а советует питаться сбалансированно.

Екатерина Усманова в ответ на вопрос ведущей YouTube-шоу «Ходят слухи» Рамины Эсхакзай о наиболее глупых советах по поводу питания, которые тренер встречала в Сети, назвала диету Малышевой. Ведущая «Жить здорово» не так давно проводила марафон в Instagram, выкладывая ежедневно определенное меню для всех его участников. По мнению Усмановой, установка «сегодня обязательно съесть три яйца и два грейпфрута» является «катастрофой». Фитнес-тренер раньше полагала, что в 2020 году уже никто не прибегает к одинаковой для всех методике, поскольку каждый человек индивидуален, и то, что вредно одним, может приносить пользу другим. К примеру, сама она отлично относится к молочным продуктам и регулярно употребляет их, а многие в данное время жалуются на аллергию.

Екатерина Усманова подчеркивает, улучшать свое тело необходимо, учитывая индивидуальные особенности организма.