 

Алена Кравец сообщила об ухудшении здоровья Бориса Моисеева

02.10.2020, 14:53, Разное

Певица и модель Алена Кравец пояснила об ухудшении здоровья эстрадного исполнителя Бориса Моисеева. За состоянием артиста сейчас наблюдает множество россиян. После перенесенного инсульта Борис Моисеев не смог реабилитироваться – и с каждым днем его здоровье становится все хуже.
Тамара Пухова рассказала, что Моисеев обездвижен. По словам Алены Кравец, улучшение, которое наблюдалось после инсульта, было временным. Сейчас артист, которого она назвала эпатажным, дерзким «человеком-фейерверком» и «человеком-праздником», находится в очень тяжелом состоянии. Актриса пыталась позвонить Моисееву и поддержать его в трудные времена, но его телефон выключен.

В то же время официальные представители Моисеева отрицают информацию об усугублении состояния артиста. На днях появилось интервью исполнителя, в котором он просит не беспокоиться за него. Представителям певца предлагали участие в телевизионных шоу, но они отказывались.



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