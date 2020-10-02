 

Лайки отвлекают читателей размещенных в Интернете статей

02.10.2020, 14:50, Новости дня

Американские ученые раскритиковали интернет-сайты, которые просят читателей ставить лайки после прочтения статей. Как было установлено в процессе исследования, проведенного специалистами Университета Огайо, наличие кнопок «нравится» и «не нравится» сильно отвлекает среднестатистического представителя аудитории.

В результате человек перестает вникать в суть написанной статьи, говорят ученые. Он уже по первым строкам составляет представление о написанном, ставит лайк и далее, скорее всего, перестает читать текст.

Исследование проводили в фокус-группе численностью 235 человек, возраст которых составлял от 18 до 45 лет. При этом участникам предлагали читать самые резонансные статьи, которые касались актуальных проблем американского общества.



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