 

Древний народ майя убило извержение вулкана

02.10.2020, 14:50, Новости дня

Ученым удалось определить главную причину упадка цивилизации майя, который впоследствии привел к исчезновению и самого народа. Об этом на страницах научного журнала сообщают исследователи из National Academy of Sciences.

Они считают, что майя пострадали в результате природной катастрофы – извержения вулкана Илопанго, произошедшего в 431 году нашей эры. Тогда, почти 1600 лет назад, мощный взрыв и выбросы из земных недр опустошили территорию в радиусе 40 километров.

Количество пепла было так велико, что его недавно нашли более чем за семь тысяч километров от жерла вулкана – во льдах Гренландии. Разумеется, условия жизни резко ухудшились, а цивилизация быстро пришла в упадок, утверждают ученые.



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