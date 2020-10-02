Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества
02.10.2020, 14:48, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран, информирует пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что в ходе разговора обсуждались «актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей», достигнутых ранее.
«С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества РФ и Белоруссии», – отмечается в тексте.
Президенты также обсудили послевыборную ситуацию в республике с учетом попыток вмешательства извне, выразив уверенность в скором урегулировании проблем.
Лукашенко также поблагодарил Россию за поставки в приоритетном порядке российской вакцины от коронавируса в республику.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко обсудили нормализацию транспортного сообщения.
До этого РФ и Белоруссия в ходе VII Форума регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 млн долларов.
В приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов РФ и Белоруссии Путин заявил, что Москва и Минск будут вместе отстаивать правду о Великой Отечественной войне.
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